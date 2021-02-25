Михаил Гусман в отношении эмира Дубая на радио "Эхо Москвы" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи «48 минут», которая транслируется на Youtube-канале «Эхо Москвы».

Героем передачи стал эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Гусман отметил, что к его имени, деятельности, его образу как правителя, как лидера в современном мире привлечено огромное внимание.

Trend представляет полную видеозапись передачи.