Женщина впервые примет участие в борьбе за пост президента Сирии

Женщина впервые зарегистрирована кандидатом на президентских выборах в Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил председатель сирийского парламента Хаммуд Саббаг.

Сообщается, что 50-летняя жительница Дамаска Фатен Али Нахар самостоятельно приняла решение об участии в президентских выборах. В то же время никаких деталей о ней практически неизвестно.

Кроме нее, об участии в борьбе за пост главы государства объявили еще два человека, один из них уже принимал участие в президентских выборах в 2014 году, однако проиграл Башару Асаду, который возглавляет Сирию с 2000 года.

Сам Асад пока не подавал заявку на участие в выборах, но ожидается, что вскоре он это сделает.

Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая.