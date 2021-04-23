Несколько ракет разорвались рядом с лагерем военных США в Ираке

Ракетный удар нанесен по территории рядом с лагерем Виктория, где находятся американские военные, недалеко от международного аэропорта иракской столицы. Сообщение об этом размещено в пятницу в Telegram-канале ливанской телестанции Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным агентства Reuters, в окрестностях багдадского аэропорта упало как минимум три ракеты. Пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за эту атаку.