Несколько ракет разорвались рядом с лагерем военных США в Ираке
Ракетный удар нанесен по территории рядом с лагерем Виктория, где находятся американские военные, недалеко от международного аэропорта иракской столицы. Сообщение об этом размещено в пятницу в Telegram-канале ливанской телестанции Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным агентства Reuters, в окрестностях багдадского аэропорта упало как минимум три ракеты. Пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за эту атаку.
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