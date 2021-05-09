В Идлибе отразили атаку на позиции сирийских войск

В провинции Идлиб отражена атака террористов на позиции сирийских войск, уничтожены как минимум 10 боевиков. Об этом сообщил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб отряд боевиков иностранного происхождения из состава террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС) численностью около 20 человек совершил нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики. Подразделения сирийских вооруженных сил отразили атаку террористов, ликвидировано не менее 10 боевиков", - сказал он. По его данным, уцелевшие боевики отступили в направлении населенного пункта Фтира.