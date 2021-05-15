Палестинские группировки Газы ведут интенсивные обстрелы юга Израиля

Действующие в секторе Газа палестинские группировки объявили ночью в субботу о пуске десятков ракет по южной части Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что эти атаки стали ответом на бомбардировку в ночь на субботу жилого дома в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, в результате которой погибли восемь палестинцев, в том числе дети, и около 20 пострадали.