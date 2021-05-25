США сделают все, чтобы средства на восстановление Газы не попали лидерам ХАМАС - госсекретарь США

Соединенные Штаты сделают все, чтобы средства на восстановление Газы не попали лидерам ХАМАС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Рамалле после встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

"В сотрудничестве с партнерами мы хотим гарантировать, что ХАМАС не получит никакой выгоды от средств на восстановление Газы", - отметил он. Блинкен сообщил, что США окажут Газе срочную помощь в размере $5,5 млн, а также $32 млн - международным организациям для поддержки палестинцев, прежде всего Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Кроме того, на встрече с Аббасом Блинкен сообщил, что Вашингтон намерен мобилизовать международную поддержку для предоставления палестинцам вакцины от нового коронавируса. "Мы будем работать, чтобы предоставить палестинскому народу 1,5 млн доз вакцины", - указал он.