Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту добычи на июнь - июль
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рекомендовал странам альянса сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь - июль, принятый еще в апреле. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК, передает Trend.
"Без изменений. Рекомендация сохранить те же уровни", - сказал он.
В апреле страны ОПЕК+ договорились увеличить постепенно добычу нефти в течение мая - июля на 2,1 млн баррелей в сутки.
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