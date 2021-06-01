Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту добычи на июнь - июль

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рекомендовал странам альянса сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь - июль, принятый еще в апреле. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК, передает Trend.

"Без изменений. Рекомендация сохранить те же уровни", - сказал он.

В апреле страны ОПЕК+ договорились увеличить постепенно добычу нефти в течение мая - июля на 2,1 млн баррелей в сутки.