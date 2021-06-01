В Ираке зафиксировали первый случай смерти пациента с "черной плесенью"

Первый случай смерти пациента, у которого было диагностировано заболевание "черная плесень", зафиксирован в Ираке. Об этом во вторник сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на иракский Минздрав, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным канала, от грибкового заболевания мукормикоз ("черная плесень") умер 51-летний мужчина.

Отмечается, что в Ираке этот же диагноз подтвердился еще у четырех человек. Все четверо заболевших - это мужчины, которые ранее заразились коронавирусом. В настоящее время они госпитализированы и проходят лечение.