В Ираке зафиксировали первый случай смерти пациента с "черной плесенью"
Первый случай смерти пациента, у которого было диагностировано заболевание "черная плесень", зафиксирован в Ираке. Об этом во вторник сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на иракский Минздрав, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным канала, от грибкового заболевания мукормикоз ("черная плесень") умер 51-летний мужчина.
Отмечается, что в Ираке этот же диагноз подтвердился еще у четырех человек. Все четверо заболевших - это мужчины, которые ранее заразились коронавирусом. В настоящее время они госпитализированы и проходят лечение.
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