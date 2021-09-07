Глава Президентского совета Ливии официально объявил о начале общенационального примирения

Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи в понедельник официально объявил о запуске проекта всеобъемлющего общенационального примирения в стране.

Об этом говорится в опубликованном на странице в Facebook заявлении руководящего органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, в рамках усилий по воплощению в жизнь внутриливийского примирения были освобождены "арестованные по различным делам, в отношении которых были вынесены судебные постановления".