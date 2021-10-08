В Тунисе столкнулись два поезда

Вблизи столицы Туниса столкнулись два поезда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на заявление Национальной железнодорожной компании.

Вечером в четверг, 7 октября, в стоявший на станции Мегрен пассажирский поезд дальнего следования врезался другой состав. По предварительным данным, травмы разной степени тяжести получили 33 человека. Все они были госпитализированы.

Специальная комиссия приступила к расследованию инцидента для «выяснения обстоятельств и причин аварии, а также определения ответственных за произошедшее лиц».