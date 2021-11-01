ОАЭ одобрили препарат от Pfizer для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило экстренное применение вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для профилактики коронавируса у детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом сообщила в понедельник газета Arab News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Минздрав страны также разрешил получить бустерную дозу вакцины людям в возрасте от 18 до 49 лет с хроническими заболеваниями и риском осложнений, привитым американо-германской вакциной или российским препаратом "Спутник V".

В начале июня власти ОАЭ разрешили использовать препарат компаний Pfizer и BioNTech для профилактики коронавируса у детей в возрасте от 12 до 15 лет, а в августе Департамент здравоохранения столичного эмирата Абу-Даби одобрил вакцинацию детей в возрасте от трех до 17 лет препаратом от китайской компании Sinopharm

По сведениям агентства Bloomberg, ОАЭ занимают третье место в мире по охвату населения вакцинацией. По последним данным Минздрава страны, численность населения которой составляет около 9,8 млн человек, 97,76% жителей уже получили как минимум одну дозу препарата от коронавируса, а 87,69% - две дозы вакцины. С начала пандемии в стране зарегистрировано 739 905 случаев заражения коронавирусом, не менее 734 тыс. пациентов выздоровели, зафиксировано 2 136 случаев летального исхода.