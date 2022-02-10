Парламент Ливии одобрил внесение поправок в конституцию

Палата представителей (парламент) Ливии одобрила в четверг внесение поправок в основной закон страны. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, большинством голосов депутаты на заседании в Тобруке проголосовали за конституционную декларацию, которая призвана стать базой для проведения полноценных политических процессов в стране. Принятие поправок позволит назначить новую дату парламентских и президентских выборов в Ливии.