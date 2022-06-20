В Ливане зафиксировали первый случай заражения человека оспой обезьян

Ливанские медики обнаружили первый в стране случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщило в понедельник Национальное информационное агентство Ливана со ссылкой на министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, оспа обезьян была выявлена у женщины, прибывшей из-за границы. Она находится на домашней изоляции, ее состояние оценивается как стабильное. Кроме того, власти определяют круг лиц, с которыми взаимодействовала заболевшая. Из какой страны она прибыла в Ливан, не уточняется.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.