В результате утечки газа в иорданском порту Акаба погибли 10 человек

Число погибших в результате утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба составило 10 человек, пострадали не менее 250. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на местные власти.

"В порту Акаба произошел несчастный случай, когда резервуар, наполненный токсичным газообразным веществом, упал во время транспортировки. Это привело к утечке газа", - заявил представитель Управления общественной безопасности Амер ас-Сартави.

Отмечается, что утечка газа произошла вдали от жилых кварталов. Как заявил представитель Промышленной палаты Иордании Ахмед аль-Бас, в цистерне находился жидкий хлор.

По его словам, на месте происшествия работают специалисты гражданской обороны. Пострадавшие доставлены в больницу. По данным телеканала Sky News Arabia, для эвакуации пострадавших задействована авиация.

Премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна распорядился сформировать специальный комитет для расследования инцидента. Канцелярия премьера сообщила, что он уже направился в Акабу.