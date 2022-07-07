СБ ООН рассматривает три проекта резолюции о трансграничной помощи в Сирии

Совет Безопасности ООН обсуждает три проекта резолюции по вопросу механизма трансграничной помощи в Сирии, истекающего в этом месяце. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации, передает Trend.

По словам собеседника агентства, два документа разработаны Россией, один из них предполагает продление режима оказания помощи через границу на полгода. Предложенный же Ирландией и Норвегией проект предусматривает дополнительное действие механизма сроком на 12 месяцев.

Заседание Совета Безопасности по Сирии запланировано на 18:00 7 июля.