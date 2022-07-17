Саудовская Аравия и Ирак подписали соглашение о слиянии энергосетей

Ирак и Саудовская Аравия подписали соглашение об объединении своих энергосетей, которое предполагает строительство линии электропередачи мощностью 1 000 мегаватт, напряжением 400 киловольт и протяженностью около 435 км. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq AL-Awsat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, иракские власти заключили договор с Управлением объединения электросетей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). По условиям этого документа, Кувейт в течение двух лет построит высоковольтную линию мощностью от 500 до 1 800 мегаватт, которая будет пролегать между электростанциями в Эль-Кувейте и городе Фао на юге Ирака. Соглашение было подписано на полях саммита ССАГПЗ, который состоялся в субботу в городе Джидда.