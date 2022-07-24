В Ливии заявили о планах увеличить добычу нефти до 1,2 млн баррелей в день

Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заявила о планах нарастить уровень добычи нефти до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение двух недель. Сообщение об этом пресс-служба NOC опубликовала на своем сайте, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

На сегодняшний день NOC добывает 860 тыс. б/с сырья. По состоянию на 11 июня, уровень добычи был равен 560 тыс. б/с. 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) в Ливии добывали в 2021 году. Затем работу двух экспортных терминалов и нефтяное месторождение ограничили в связи с политическими беспорядками в стране.

На прошлой неделе в NOC объявили о возобновлении работы ключевых экспортных портов и месторождений. Это стало возможно после достижения договоренностей с протестующими, которые действовали в поддержку главы переходного правительства Фатхи Башаги и неоднократно блокировали нефтяные объекты страны.