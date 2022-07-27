Принятие новой Конституции Туниса поддержали более 94% участников референдума

Более 94% участников республиканского референдума высказались за принятие новой Конституции Туниса. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Высшей независимой избирательной комиссии Фарук Буаскар.

По подсчетам тунисского избиркома, за проект нового основного закона проголосовали 94,6% граждан. Всего в референдуме приняли участие 2,83 млн человек, явка составила 27,5%.

Новая конституция вступит в силу после того, как результаты референдума будут опубликованы в официальном вестнике Высшей независимой избирательной комиссии.

Республиканский референдум прошел в понедельник на фоне острых разногласий между сторонниками президента Туниса Каиса Саида и оппозицией, которая призывала бойкотировать голосование.