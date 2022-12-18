Явка на досрочных выборах в парламент Туниса составила около 9%

Явка на прошедших в субботу досрочных выборах в Ассамблею народных представителей (нижняя палата парламента) Туниса составила примерно 9%. В голосовании приняли участие около 804 тыс. человек из более чем 9 млн зарегистрированных избирателей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает радиостанция Mosaique FM, ссыляась на предварительные данные официального представителя Независимого высшего органа по выборам Туниса Мухаммеда Тлили Мансри.

Оппозиционный президенту Каису Саиду альянс "Фронт национального спасения", куда входят исламистская партия "Ан-Нахда", социал-демократическая партия "Сердце Туниса" и другие политические силы, уже заявил, что обнародованные данные "сравнимы с землетрясением", отмечает Agence France-Presse. Альянс призвал главу государства "собрать вместе все политические силы" для обсуждения ситуации.

Оппозиция бойкотировала выборы, полагая, что они нацелены на формирование политической системы, при которой власть будет сосредоточена в руках Саида. Всего на 161 депутатский мандат претендовали свыше 1 тыс. кандидатов. Срок действия мандата составляет пять лет.

Согласно законам республики, парламентарии не могут вносить законопроекты, касающиеся финансов и бюджета государства, так как это является исключительной прерогативой президента. Помимо законотворческой деятельности, парламент контролирует работу правительства и может выражать ему вотум недоверия большинством в две трети голосов.