В результате землетрясения в Сирии пострадали свыше 400 тыс. человек

Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии опубликовал в четверг окончательные данные о последствиях землетрясения, происшедшего 6 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС. В заявлении, распространенном агентством SANA, сообщается, что число пострадавших в результате удара стихи составило 414 304.

"Зарегистрировано 91,8 тыс. семей, которые понесли ущерб, - говорится в документе. - Повреждено полностью или частично 4 444 постройки".

В заявлении отмечается, что из-под завалов рухнувших зданий удалось спасти 1 553 человек, без вести пропало 6.

Ранее Минздрав Сирии сообщил, что жертвами стихийного бедствия в республике стали по меньшей мере 1 414 человек, пострадали 2 349. По данным ВОЗ, в неподконтрольных правительству районах на границе с Турцией погибли 4 537 жителей.