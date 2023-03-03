Марокко и ЕС подписали программы на €500 млн для поддержки реформ в королевстве

Марокко и Евросоюз подписали в четверг в Рабате пять программ сотрудничества на общую сумму около €500 млн, направленных на поддержку крупных проектов реформ в королевстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подписи под документами поставили министр-делегат при министре экономики и финансов, отвечающий за бюджет, Фаузи Лекжаа и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Программы касаются таких областей, как социальная защита, зеленый переход, реформа государственного управления, управление миграцией и финансовая доступность.

"Подписание этих соглашений по важным проектам представляет собой важный шаг в экономическом, социальном и экологическом развитии Марокко", - подчеркнул Лекжаа. Он приветствовал "приверженность ЕС поддержке усилий Марокко в его стремлении к устойчивому и инклюзивному развитию". Министр-делегат отметил, что намеченные проекты "свидетельствуют о качестве и насыщенности связей сотрудничества между королевством и ЕС".

Варгейи со своей стороны заявил, что "Марокко является и останется важным партнером для ЕС".