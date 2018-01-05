Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,3 млрд

5 января 2018 11:02 (UTC+04:00)

Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 января, по предварительным данным, составили $7,315 млрд в эквиваленте. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За декабрь 2017 года золотовалютные резервы снизились на $98,4 млн (на 1,3%) после роста в ноябре 2017 года на $18,4 млн (на 0,2%).

Сдерживающее влияние на динамику международных резервных активов в декабре оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $501 млн.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год был предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на $500 млн. В целом по итогам 2017 года прирост резервов составил $2,388 млрд (48,5%).

Основными факторами роста уровня золотовалютных резервов в 2017 году стали привлечение средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств кредита правительства Российской Федерации, а также увеличение стоимости монетарного золота.

При этом правительством и Национальным банком в полном объеме были исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму
Беларусь 11:33
Беларусь планирует в 2018 году экспортировать сельхозпродукции на $6 млрд
Беларусь 09:19
Белорусский экспорт за 10 месяцев 2017 года составил $23,7 млрд
Беларусь 4 января 14:22
Беларусь занимает 30-е место в рейтинге международной торговли Всемирного банка
Беларусь 4 января 13:39
В Беларуси разработали тест-систему для оценки приживления трансплантата
Беларусь 4 января 12:31
Беларусь и Россия планируют обсудить вопрос отмены роуминга
Беларусь 3 января 12:05
Лукашенко утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год
Беларусь 3 января 09:47
Минфин Беларуси начинает продажу валютных гособлигаций на $50 млн
Беларусь 3 января 09:43
В 2017 году на новых производствах Витебской области трудоустроились около 5,7 тыс человек
Беларусь 30 декабря 2017 14:58
Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами союза
Беларусь 30 декабря 2017 13:03
США заинтересованы в белорусских разработках в области приборостроения
Беларусь 29 декабря 2017 14:59
Лукашенко: в Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства
Беларусь 29 декабря 2017 13:36
В Витебской области определили основные сырьевые зоны АПК
Беларусь 29 декабря 2017 09:47
У Белорусской биржи появился официальный представитель в Азербайджане
Бизнес 28 декабря 2017 17:14
В Беларуси открыты два месторождения нефти
Беларусь 28 декабря 2017 14:41
2017 год был успешным для отношений Азербайджана и Беларуси - посол
Политика 28 декабря 2017 13:02
Беларусь с 1 января повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 28 декабря 2017 12:44
SOCAR может открыть сеть АЗС в Беларуси
Энергетика 28 декабря 2017 12:20