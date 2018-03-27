Беларусь и Гана обсудили перспективы политического и экономического сотрудничества

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Нигерии и Гане (по совместительству) Вячеслав Бескостый и министр иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ширли Аёркор Ботчвэй провели встречу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Ганой в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Было отмечено увеличение двустороннего товарооборота, а также наличие потенциала для развития промышленной кооперации.



Кроме того, состоялась встреча посла Беларуси с генеральным директором МИД Ганы (в ранге первого заместителя министра) Альбертом Янки, на которой была достигнута договоренность о проведении в 2018 году в Минске второго раунда двусторонних политических консультаций.



На встрече с почетным консулом Беларуси в Гане Кобиной Аде-Кокером рассмотрены итоги деятельности почетного консульства.

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