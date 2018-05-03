Немецкие инвесторы заинтересованы в проекте по внедрению в Беларуси залоговой системы обращения тары

3 мая 2018 12:36 (UTC+04:00)

Немецкие инвесторы заинтересованы участвовать в реализации проекта по внедрению в Беларуси депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской упаковки (ДЗС). Об этом шла речь 2 мая на встрече представителей немецкого бизнеса с руководством Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт агентства.

В мероприятии приняли участие член иностранного комитета, парламента Германии Марк Гауптман, учредитель компании Higgins Даниэль Вальтер, генеральный директор Reverse Logistics Group (RLG) Партик Видерман, представители компании Ernst & Young Юнес Уакас, НАИП, ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец.

"Во время встречи был презентован проект внедрения депозитно-залоговой системы в Беларуси. Немецкая сторона в свою очередь представила систему, разработанную компанией Revers Logistic Group совместно с Atos специально для Беларуси. Кроме того, Партик Видерман поделился опытом работы системы ДЗС в Германии и выразил заинтересованность выступить в качестве инвестора в клиринговый сектор. Стороны наметили шаги дальнейшего сотрудничества и договорились о создании рабочей группы для решения всех возникающих вопросов", - говорится в сообщении.

Депозитная (залоговая) система обращения одноразовой потребительской упаковки основана на экономическом стимулировании потребителя вернуть использованную тару путем введения за нее суммы залога. Приобретая товар в потребительской упаковке, покупатель уплачивает за нее сумму залога, а при возврате пустой упаковки сумма залога возвращается. Сбор депозитной упаковки и возврат покупателям суммы залога будет производиться в объектах розничной торговли продовольственными товарами с помощью автоматов возврата депозитной упаковки, персонала магазинов, а также специализированными организациями (пункты сбора отходов).

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