Беларусь планирует развивать сотрудничество с CITIC Group в области сельского хозяйства

27 июля 2018 17:13 (UTC+04:00)

Беларусь планирует развивать сотрудничество с китайской корпорацией CITIC Group в области сельского хозяйства, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на переговорах в Минсельхозпроде мы предложили CITIC Group пять проектов. В их числе проекты по развитию переработки говядины, развитию птицеводства и поставкам мяса птицы в Китай в соответствии с договоренностями и проведенной аттестацией. Когда работаем с двух сторон, это всегда наиболее эффективно. Также мы внесли следующее предложение: производим сухое молоко здесь, поставляем в Китай, а там будет построен завод, который будет выпускать 8-9 видов продукции из этого молока - йогурт, сметану, мороженое и т.д. Условились, что 14-17 августа министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и с китайской стороны COFCO Engineering & Technology встретятся в Китае с конкретными производителями и переработчиками", - сказал Михаил Русый.

Сейчас реализуется проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). CITIC Group выступает в качестве генерального подрядчика и акционера. Сегодня состоялась церемония, посвященная началу строительства, был заложен первый камень и памятная капсула с посланием будущим поколениям. "Это будет комплекс из 14 заводов с перспективой дальнейшего развития", - отметил заместитель премьер-министра.

После церемонии прошли официальные переговоры между правительством Беларуси и руководством китайской корпорации CITIC Group. "Нам очень импонирует инвестиционный климат в Беларуси. Мы сегодня уделяем особое внимание реализации совместных проектов в области сельского хозяйства. Считаем, что это направление является очень перспективным", - заявил председатель правления корпорации Чан Чжэньмин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Владимир Путин: Юань приобретает свойства резервной валюты
Россия 17:51
Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны
Китай 14:48
Китай наладит масштабное производство нерафинированного подсолнечного масла в Казахстане
Казахстан 14:48
В Ташкенте представят широкий ассортимент белорусской продукции
Бизнес 14:25
Белорусская биотехнологическая корпорация начала строительство высокотехнологичного АПК-производства
Беларусь 14:08
Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество в рамках БРИКС+
Китай 13:33
Лента новостей
Израиль нанес удар в секторе Газа в ответ на запуски горящих шаров
Израиль 17:57
Путин назвал СВПД эффективным инструментом сдерживания гонки вооружений
Россия 17:55
В Казахстане увеличился объем выданных кредитов
Казахстан 17:53
Владимир Путин: Юань приобретает свойства резервной валюты
Россия 17:51
Премьер Греции соберет чрезвычайное заседание кабмина в связи с пожарами
Европа 17:51
МИД России призвал воздержаться от спекуляций о договоренностях в Хельсинки
Россия 17:48
SOCAR значительно увеличила экспорт нефти
Энергетика 17:46
"ЖАРА" - крупнейший и самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве - Bahh Tee (ФОТО)
Звёздный мир 17:41
С завтрашнего утра ограничивается автодвижение на трассе Баку-Сумгайыт
Общество 17:35