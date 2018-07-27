Беларусь планирует развивать сотрудничество с CITIC Group в области сельского хозяйства

Беларусь планирует развивать сотрудничество с китайской корпорацией CITIC Group в области сельского хозяйства, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.



"Сегодня на переговорах в Минсельхозпроде мы предложили CITIC Group пять проектов. В их числе проекты по развитию переработки говядины, развитию птицеводства и поставкам мяса птицы в Китай в соответствии с договоренностями и проведенной аттестацией. Когда работаем с двух сторон, это всегда наиболее эффективно. Также мы внесли следующее предложение: производим сухое молоко здесь, поставляем в Китай, а там будет построен завод, который будет выпускать 8-9 видов продукции из этого молока - йогурт, сметану, мороженое и т.д. Условились, что 14-17 августа министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и с китайской стороны COFCO Engineering & Technology встретятся в Китае с конкретными производителями и переработчиками", - сказал Михаил Русый.



Сейчас реализуется проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). CITIC Group выступает в качестве генерального подрядчика и акционера. Сегодня состоялась церемония, посвященная началу строительства, был заложен первый камень и памятная капсула с посланием будущим поколениям. "Это будет комплекс из 14 заводов с перспективой дальнейшего развития", - отметил заместитель премьер-министра.



После церемонии прошли официальные переговоры между правительством Беларуси и руководством китайской корпорации CITIC Group. "Нам очень импонирует инвестиционный климат в Беларуси. Мы сегодня уделяем особое внимание реализации совместных проектов в области сельского хозяйства. Считаем, что это направление является очень перспективным", - заявил председатель правления корпорации Чан Чжэньмин.

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