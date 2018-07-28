Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ

28 июля 2018 17:51 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Телефонный разговор состоялся сегодня. "Руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию, сложившуюся вокруг генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран, Сирия и Узбекистан впервые участвуют в конкурсе артиллеристов Армейских игр
Политика 16:32
Сестра Кобзона опровергла сообщения о том, что артист впал в кому
Россия 14:45
Китай вплотную приблизился к России в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана
Бизнес 14:22
Иосиф Кобзон впал в кому
Россия 13:26
Кыргызстан примет участие в соревнованиях "Снайперский рубеж — 2018" в Беларуси
Кыргызстан 13:18
Лукашенко рассчитывает создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Беларусь 13:10
Лента новостей
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии соревнований "Армейские международные игры-2018" (ФОТО)
Общество 17:54
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 17:49
В аэропорту Вануату на взлетной полосе столкнулись несколько самолетов
Другие страны 17:47
Мадридские и барселонские таксисты объявили бессрочную забастовку
Европа 17:36
В Мьянме трое рабочих погибли при сходе оползня
Другие страны 17:24
Глава азербайджанского Агентства развития малого и среднего бизнеса о приоритетах деятельности структуры (ФОТО)
Экономика 17:14
Пожары на территории Губинского района локализованы
Происшествия 17:04
Ликвидирован еще один террорист, принимавший участие в событиях в Гяндже (ВИДЕО)
Происшествия 16:44
Иран, Сирия и Узбекистан впервые участвуют в конкурсе артиллеристов Армейских игр
Политика 16:32