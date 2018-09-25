В Могилеве пройдет белорусско-китайский бизнес-форум

Белорусско-китайский бизнес-форум "Один пояс - один путь: Могилевская область и провинция Цзянсу вместе в будущее" пройдет 27 сентября в Могилеве, сообщили БЕЛТА в комитете экономики Могилевского облисполкома.



В программе запланированы встречи на уровне руководства Могилевской области и деловых кругов двух регионов, презентации, переговоры в формате В2В, подписание ряда документов о сотрудничестве. Китайские гости также ознакомятся с работой ряда промышленных предприятий Могилева, посетят мемориальный комплекс "Буйничское поле".



Китайскую сторону представит делегация провинции Цзянсу во главе с губернатором У Чжэнлуном. В ее состав войдут сотрудники Народного Правительства, руководители крупных корпораций и представители деловых кругов.



Цзянсу - восточная провинция Китайской Народной Республики, расположенная на побережье Желтого моря. Занимает ведущие позиции по экономическому развитию, выпуску аграрной и индустриальной продукции, а также по уровню жизни населения, численность которого превышает 78 млн человек. Административный центр - город Нанкин, который несколько раз на протяжении истории становился столицей Китая.

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