Беларусь и Вьетнам планируют увеличить товарооборот до полумиллиарда

1 октября 2018 08:56 (UTC+04:00)

Беларусь и Вьетнам собираются увеличить товарооборот до 0,5 миллиарда долларов, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает в понедельник БЕЛТА.

"Фактически нужно в три раза увеличить то, что сегодня имеем. Мы в беседе с исполняющей обязанности президента согласились, что в первую очередь этого надо достигать за счет совместных компаний и сотрудничества наших регионов. У них 63 провинции, 100-миллионное население, уровень жизни растет, темпы экономического роста - 6,5 процента в год, а то и больше. Потенциал есть", - пояснил председатель Совета Республики.

Обсуждались также вопросы основания совместных компаний в первую очередь с МАЗом.

ЕАЭС и Вьетнам заключили договор о зоне свободной торговли. Председатель Совета Республики Беларуси и председатель Национального собрания Вьетнама обсудили, что надо сделать парламентам, чтобы усовершенствовать законодательство наших государств, чтобы иметь максимальный эффект от этого соглашения.

Беларусь и Вьетнам собираются также развивать взаимодействие в области науки и инноваций. Руководитель Вьетнамской академии наук и технологий в конце 2018 года посетит Беларусь по приглашению НАН нашей страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь примет участие в заседании региональной конференции ЕЭК ООН
Беларусь 29 сентября 14:35
Лукашенко и Рахмон договорились о дальнейшем развитии промкооперации
Беларусь 29 сентября 13:06
Кабмин России одобрил проект соглашения о порядке обращения продукции в ЕАЭС
Беларусь 29 сентября 12:29
Беларусь готова участвовать в плане индустриализации Таджикистана
Беларусь 29 сентября 10:06
Душанбе станет культурной столицей СНГ в 2021 году
Таджикистан 28 сентября 17:44
Беларусь и Узбекистан утвердили программу сотрудничества в сфере стандартизации
Беларусь 28 сентября 17:37
Лента новостей
ЕИБ предоставляет дополнительные средства для поддержки водных проектов в Грузии
Грузия 09:25
Узбекистан и Индия будут сотрудничать в добыче цветных и редких металлов
Бизнес 09:25
Бизнес-делегация Германии посетит Турцию – Эрдоган
Бизнес 09:24
Британский бизнес изложил Терезе Мэй приоритеты в переговорах по Brexit
Европа 09:17
Россияне занимают первое место среди туристов, посетивших Турцию в августе – министерство
Туризм 09:15
Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе
Иран 09:15
В Ашхабаде проведут международный форум в сфере телекоммуникаций
Туркменистан 08:41
Канада, США и Мексика подпишут новый торговый договор вместо NAFTA
США 08:38
Трюдо позитивно оценил договор с США по NAFTA
Другие страны 08:22