Беларусь и Вьетнам планируют увеличить товарооборот до полумиллиарда

Беларусь и Вьетнам собираются увеличить товарооборот до 0,5 миллиарда долларов, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает в понедельник БЕЛТА.

"Фактически нужно в три раза увеличить то, что сегодня имеем. Мы в беседе с исполняющей обязанности президента согласились, что в первую очередь этого надо достигать за счет совместных компаний и сотрудничества наших регионов. У них 63 провинции, 100-миллионное население, уровень жизни растет, темпы экономического роста - 6,5 процента в год, а то и больше. Потенциал есть", - пояснил председатель Совета Республики.

Обсуждались также вопросы основания совместных компаний в первую очередь с МАЗом.



ЕАЭС и Вьетнам заключили договор о зоне свободной торговли. Председатель Совета Республики Беларуси и председатель Национального собрания Вьетнама обсудили, что надо сделать парламентам, чтобы усовершенствовать законодательство наших государств, чтобы иметь максимальный эффект от этого соглашения.



Беларусь и Вьетнам собираются также развивать взаимодействие в области науки и инноваций. Руководитель Вьетнамской академии наук и технологий в конце 2018 года посетит Беларусь по приглашению НАН нашей страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.