Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере нефтехимии и машиностроения. Об этом сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович во время Белорусско-японского бизнес-форума, передает в среду БЕЛТА.



"Потенциал сотрудничества, которым обладают Беларусь и Япония, нужно перевести в конкретные проекты. Сегодня нужно вести речь не только о наращивании товарооборота, но и о поиске крупных инвестиционных проектов, промышленных, высокотехнологичных. Сегодня номенклатура наших поставок в Японию не очень велика - это удобрения, пиломатериалы, дозиметры, оборудование для химического и физического анализа", - отметил Владимир Улахович.

Он назвал несколько направлений, по которым необходимо развивать сотрудничество: "Это, конечно, нефтехимия, в том числе модернизация наших химических гигантов с помощью партнеров из Японии, которые обладают и технологиями, и финансовыми ресурсами. Еще одно направление - машиностроение. Автокомпоненты - тема, по которой мы могли бы работать. Также в числе перспективных сфер фармацевтика, новые технологии, в том числе лазерные, а также новые материалы. Кроме того, Япония масштабно импортирует продукты питания, и об этом мы тоже можем говорить".



Президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураяма обратил внимание на схожесть экономик двух стран. "Есть перспективы для установления деловых контактов. Наша цель - лучше узнать страну и познакомить наши ведущие компании с возможностями работы в Беларуси", - подчеркнул он.



Президент ассоциации обозначил, какие сферы интересуют японскую сторону. "Таких направлений много: начиная от промышленности в целом - машиностроение, производство оборудования, заканчивая информационными технологиями и технологиями в области искусственного интеллекта. Мы знаем, что в Беларуси активно развивают сферу IT. Думаю, что есть возможность найти обоюдный интерес в этой области", - отметил Сигэру Мураяма.



Отметим, японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) - единственная в Японии организация, уполномоченная оказывать содействие развитию экономических связей со странами СНГ. В РОТОБО входят около 200 членов, в том числе торговые, страховые компании, предприятия различных отраслей промышленности, банки, промышленные ассоциации, агентства по перевозке пассажиров и грузов, а также местные органы самоуправления.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.