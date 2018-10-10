Белорусская делегация принимает участие в заседании советов управляющих МВФ и ВБ

10 октября 2018 13:06 (UTC+04:00)

Белорусская делегация во главе с министром экономики Дмитрием Крутым направилась в Нуса-Дуа (Индонезия) для участия в ежегодном заседании советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, которое проходит с 8 по 14 октября. Об этом в среду сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Представители Беларуси традиционно принимают участие в этом форуме высокого уровня, используя его как площадку для согласования позиций с высшим руководством международных финансовых организаций по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Во время мероприятия запланированы встречи с руководством ключевых международных финансовых организаций. В частности, на встречах с руководством Всемирного банка и Международной финансовой корпорации планируется обсудить возможности увеличения количества операций и расширения финансирования в Беларуси по новой рамочной стратегии партнерства Группы Всемирного банка на 2018-2022 годы. Кроме того, запланированы встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития для обсуждения хода реализации Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2016-2019 годы.

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