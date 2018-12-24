В ЕС осознали, что Беларусь проводит независимую политику

24 декабря 2018 11:57 (UTC+04:00)

В белорусской столице планируется в следующем году организовать крупный бизнес-форум с участием европейского бизнеса, рассказал в эфире ОНТ постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО Александр Михневич, передает Trend со ссылкой на Спутник Беларусь.

По его словам, белорусская сторона предложила европейским партнерам провести в мае 2019 года мероприятие в Минске с участием высокопоставленных чиновников, посвященное десятилетнему юбилею проекта Евросоюза "Восточное партнерство".

"Будем подводить итоги. Что-то удалось, что-то не получилось, но мы понимаем, что он (проект "Восточное партнерство", прим. — Sputnik) должен продолжаться", - уверен Александр Михневич.

При этом белорусский дипломат считает, что такой форум будет хорошим местом для обсуждения такого вопроса, как устранение барьеров во внешней торговле. Поэтому в будущем году в Минске планируется провести еще один форум с участием европейских бизнесменов.

"Все презентации экономических возможностей Беларуси проходят с участием структур Евросоюза, теперь они часто в этих вопросах нас поддерживают", - отметил постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО.

По его мнению, в ЕС понимают, что у Беларуси есть ключевые партнеры на Востоке. "В Евросоюзе осознали, что наша страна осуществляют свою независимую, открытую международную политику. Минск является основной переговорной площадкой по Украине, мы поддерживаем хорошие отношения с Грузией и Молдовой", - подчеркнул Александр Михневич.

После чего добавил, что у Минска есть своя позиция по всем вопросам, но она не идет вразрез ни с чьими интересами.

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