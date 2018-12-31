Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря из-за тумана

31 декабря 2018 12:27 (UTC+04:00)

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в первой половине дня 31 декабря из-за тумана, как передаёт Trend сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В период с 22.30 30 декабря до 4.00 31 декабря на большей части территории страны распространились туманы, которые сохранятся в течение первой половины дня 31 декабря. Видимость в туманах - 100-500 м.

Как сообщалось, сегодня на большей части территории страны - гололед, временами возможны осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.

Днем 1 января во многих районах республики ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.

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