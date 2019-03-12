Южнокорейская компания заинтересована в импорте белорусских пиломатериалов

12 марта 2019 19:10 (UTC+04:00)

Южнокорейская компания Yoo Won Wood Co. Ltd заинтересована в импорте белорусских пиломатериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Накануне руководство компании посетило центральный офис биржи, где были обсуждены перспективы использования биржевого механизма для организации прямых поставок белорусских пиломатериалов в Республику Корея. В настоящее время Yoo Won Wood Co. Ltd в основном покупает лесопродукцию в России, Германии и странах Балтии, однако в целях расширения географии закупок и снижения затрат рассматривает возможность выхода на рынок Беларуси.

По словам президента Yoo Won Wood Пак Чжон Сока, биржевые торги - совершенно новый для инструмент закупок. "Но если он позволит нам покупать белорусские пиломатериалы без посредников и по приемлемым ценам, мы готовы попробовать, - отметил бизнесмен. - Тем более что порог входа на биржевой товарный рынок вашей страны достаточно низкий: минимальный объем закупки - всего одна контейнерная партия. Для нас это очень комфортные условия".

Корейская делегация также ознакомилась с принципами работы торговой системы БУТБ и регламентом торгов по секции лесопродукции. Состоялись переговоры руководства Yoo Won Wood Co. Ltd с брокером БУТБ в Турции - компанией Sarpedon, которая выразила готовность обеспечить контроль качества пилопродукции в месте отгрузки и оказать содействие в организации логистики.

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