Депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси

Палата представителей приняла сегодня на заседании в первом и втором чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by.

Законопроект разработан по поручению Президента. "В Беларуси всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих наказание.

Государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания", - сказал, представляя документ в парламенте, министр внутренних дел Юрий Караев.

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