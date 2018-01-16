Проблема дефицита педиатров в Китае требует комплексного решения (ФОТО)

16 января 2018 12:42 (UTC+04:00)

Эпидемии гриппа атакуют безжалостно, и зачастую их жертвами становятся дети со слабым иммунитетом.

Чтобы блокировать натиск болезни и уменьшить количество маленьких пациентов, по всему Китаю принимаются различные экстренные меры.

Нынешняя волна гриппа в очередной раз высветила проблему дефицита педиатров.

Как известно, для каждой болезни необходимо подобрать подходящее лекарство.

"Болезнь" дефицита детских врачей в Китае намерены "лечить" комплексом "медикаментов", чтобы в будущем надежно защитить здоровье подрастающего поколения.

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Azernews Newspaper
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