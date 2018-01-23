Китай продлевает срок действия визы для иностранцев китайского происхождения

23 января 2018 19:31 (UTC+04:00)

Срок действия визы для лиц китайского происхождения, имеющих иностранное гражданство, будет продлен с нынешнего срока в 1 год до 5 лет, при этом виза станет многократной. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности (МОБ) КНР.

На пресс-конференции МОБ также были озвучены другие нововведения, которые позволят китайским гражданам оформлять документ на пересечение границы в местном отделении полиции.

По данным МОБ, в 2017 году в Китае было зарегистрировано 598 миллионов въездов и выездов через границу с увеличением показателя на 4,76 процента, чем в 2016 году, в том числе около 292 миллионов въездов и выездов, совершенных жителями внутренних районов страны (рост на 6,73 процента в годовом исчислении).

По словам начальника Управления по делам выезда граждан за рубеж и въезда в страну при МОБ КНР Цюй Юньхая, министерство будет продолжать реформировать систему выдачи документов на постоянное местожительство для иностранцев.

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