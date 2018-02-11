В Пекине мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета

Мужчина напал с ножом на посетителей одного из супермаркетов в районе Сидань в центре китайской столицы, в результате полученных ранений одна женщина скончалась, ещё 12 человек госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на на заявлении полиции Пекина в соцсети Weibo.

Мужчина, которому 35 лет, в воскресенье днём около 13.00 по местному времени по пока неизвестной причине напал на посетителей супермаркета Joy City.

Сотрудники полиции китайской столицы, прибывшие по вызову, оперативно задержали мужчину. В настоящий момент его допрашивают.

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