В Китае число коммерческих предприятий в марте может достичь 100 млн

2 марта 2018 17:30 (UTC+04:00)

Число коммерческих структур в Китае в этом месяце может достичь 100 миллионов, сообщает агентство Синьхуа.

В настоящее время в Китае функционирует 99,6 миллиона коммерческих структур, в частности, торговых компаний, частных предприятий и сельских кооперативов, сообщил руководитель Главного государственного управления торгово-промышленной администрации Чжан Мао.

Создание новых бизнес единиц увеличилось с 31 тысячи в день в 2013 году до 52 тысяч в день сегодня.

Китай в качестве основы современной экономики и высококачественного развития выбрал улучшение деловой среды. Правительство упростило административные проверки, процедуру утверждения новых предприятий, налоговые выплаты, процедуру подачи заявок на получение разрешения, водо-, электро- и газоснабжение, а также регистрацию недвижимости.

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