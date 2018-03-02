В Китае число коммерческих предприятий в марте может достичь 100 млн

Число коммерческих структур в Китае в этом месяце может достичь 100 миллионов, сообщает агентство Синьхуа.

В настоящее время в Китае функционирует 99,6 миллиона коммерческих структур, в частности, торговых компаний, частных предприятий и сельских кооперативов, сообщил руководитель Главного государственного управления торгово-промышленной администрации Чжан Мао.

Создание новых бизнес единиц увеличилось с 31 тысячи в день в 2013 году до 52 тысяч в день сегодня.

Китай в качестве основы современной экономики и высококачественного развития выбрал улучшение деловой среды. Правительство упростило административные проверки, процедуру утверждения новых предприятий, налоговые выплаты, процедуру подачи заявок на получение разрешения, водо-, электро- и газоснабжение, а также регистрацию недвижимости.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.