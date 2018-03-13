В Китае построят платформы открытых исходных кодов для искусственного интеллекта (ФОТО)

13 марта 2018 15:11 (UTC+04:00)

В последнее время искусственный интеллект (ИИ) является одним из ключевых слов в развитии китайской науки и техники. 10 марта на пресс-конференции в рамках 1-й сессии ВСНП 13-го созыва министр науки и технологий КНР Вань Ган отметил, что в стране планируется ускорить применение инновационных результатов ИИ и способствовать переходу на ИИ в каждом аспекте развития производственных отраслей и общественной жизни.

Вань Ган подчеркнул, что для проникновения искусственного интеллекта в каждую сферу жизни необходимо овладеть ключевыми технологиями ИИ, проводить базовые исследования, расширять употребление ИИ в обществе, а также способствовать тому, чтобы каждый человек, руководитель, владелец предприятия смогли получить к нему доступ.

«Первым делом мы занялись строительством платформы открытых исходных кодов в области ИИ. Например, компания Baidu занимается технологиями автопилотирования, компания Alibaba разрабатывает «умную» транспортную систему городов, компания Tencent работает над считыванием медицинских карт и обработкой медицинских видеоданных, а компания Iflytek занимается распознаванием речи. Кроме того, технология распознавания лиц уже применяется в скоростных поездах, на вокзалах и в аэропортах», - добавил Вань Ган. По его словам, ИИ требуется открытый код, чтобы была возможность с максимальной эффективностью применять эту технологию в экономике и обществе.

Министр науки и технологий подчеркнул, что искусственный интеллект имеет значение не только для научно-технического прогресса, но и для развития общества. Поэтому необходимо усилить изучение политик и правил, чтобы ответить на вызовы ИИ в общественных моральных принципах, структуре занятости населения, частной жизни, государственной безопасности и др.

В июле 2017 года Госсовет КНР выпустил «Планирование развития искусственного интеллекта нового поколения», что является системным планированием развития ИИ на государственном уровне. В плане было выделено ускорение конвергенции

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