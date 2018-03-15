Китай учредит агентство по сотрудничеству в области международного развития

15 марта 2018 18:53 (UTC+04:00)

Китай планирует учредить агентство по сотрудничеству в области международного развития, сообщает агентство Синьхуа.

Данный шаг нацелен на то, чтобы в полной мере выявить роль внешней помощи в качестве одного из ключевых средств дипломатии великой державы, стимулировать стратегическое планирование и координацию в области внешней помощи, а также лучше обслуживать общий план внешней политики страны и инициативу "Пояс и путь".

Новая структура будет отвечать за разработку стратегических курсов, планов и политических установок относительно внешней помощи, координацию и выдвижение предложений по важным вопросам, касающимся внешней помощи, продвижение реформ в области средств оказания помощи, а также контроль и оценку выполнения разработанных планов по внешней помощи.

План об учреждении названного агентства выдвинут в рамках реформ структур Госсовета КНР и будет представлен на утверждение на первой сессии ВСНП 13-го созыва.

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