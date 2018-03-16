Китай реорганизует налоговую систему

16 марта 2018 09:46 (UTC+04:00)

Китай намерен реорганизовать разделенные системы государственного и местного налогообложения путем интеграции их структур как на уровне провинций, так и на более низком уровне. Об этом стало известно из плана реформ структур Госсовета КНР – сообщает агентство Синьхуа.

Интегрированные структуры будут отвечать за сбор всех видов налогов и неналоговых платежей в соответствующих территориально-административных единицах и управление этими денежными средствами, говорится в плане, поданном на рассмотрение на первой сессии ВСНП 13-го созыва.

В отношении интегрированных структур будет введено "двойное управление", которое будет осуществляться Главным государственным налоговым управлением в качестве главного регулятора и местными правительствами.

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