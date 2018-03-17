Китай выразил протест против принятия в США закона о поездках на Тайвань

17 марта 2018 10:29 (UTC+04:00)

Китай выразил недовольство и решительный протест в связи с принятием в США закона о поездках на Тайвань, говорится в заявлении на сайте посольства КНР в Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Положения "Закона о поездках на Тайвань" серьезно нарушают принцип "одного Китая", китайская сторона выражает в этой связи серьезное недовольство и решительный протест", — говорится в заявлении дипмиссии.

Подчеркивается, что политика "одного Китая" является политической основой отношений КНР и США, и Пекин призывает США ее соблюдать.

Политика "одного Китая" подразумевает признание существования в мире лишь одного китайского государства.

В пятницу президент США Дональд Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, подписав закон о поездках на остров, который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.

МИД КНР ранее заявил, что закон ухудшит ситуацию в регионе и создаст дополнительные трения между Пекином и Тайбэем.

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