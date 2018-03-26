В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей

В Гуанчжоу в Китае открылся торговый автомат по продаже автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на TechCrunch.

Автомат был создан в рамках сотрудничества между компаниями Ford и Alibaba. В многоэтажном здании стоят десятки автомобилей Ford, пользователь может выбрать понравившуюся ему машину с помощью мобильного приложения и взять ее на тест-драйв на три дня.

Пользователи сервиса также получат скидки на услуги, предоставляемые Alibaba, отмечает TechCrunch.

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