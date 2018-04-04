Работы по электрификации высокоскоростной ж/д Ханчжоу - Хуаншань (ФОТО)

4 апреля 2018 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В октябре 2016 года на чжэцзянском участке высокоскоростной железной дороги Ханчжоу - Хуаншань начались работы по электрификации, которые проводит компания China Railway Electrification Bureau.

Все работы ведутся со строгим соблюдением норм безопасности и по тщательно спланированному графику, чтобы осуществить полную электрификацию данного участка к концу июня 2018 года.

Высокоскоростная железная дорога связывает город Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), известный своими туристическими достопримечательностями, с городом Хуаншань (провинция Аньхой, Восточный Китай) и проходит через ландшафтные парки "Фучуньцзян", "Синьаньцзян" и "Цяньдаоху".

Эта магистраль, открытие которой намечено на 2018 год, соединится с высокоскоростными линиями Шанхай - Ханчжоу, Ханчжоу - Нинбо и Ханчжоу - Нанкин и станет очередным шагом в усовершенствовании междугородней железнодорожной сети в дельте реки Янцзы.

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