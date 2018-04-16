Си Цзиньпин призывает СЭЗ продолжать служить окном реформ и открытости Китая

16 апреля 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал специальные экономические зоны (СЭЗ) продолжать служить важным окном и важными пилотными платформами для реформ и открытости.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом на церемонии празднования 30-й годовщины основания провинции Хайнань и создания Хайнаньской СЭЗ.

"СЭЗ должны оставаться верными своей миссии и оптимально использовать новую стратегическую позицию. СЭЗ должны оставаться пионерами реформ и открытости", - сказал Си Цзиньпин.

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