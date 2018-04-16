Си Цзиньпин призывает СЭЗ продолжать служить окном реформ и открытости Китая

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал специальные экономические зоны (СЭЗ) продолжать служить важным окном и важными пилотными платформами для реформ и открытости.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом на церемонии празднования 30-й годовщины основания провинции Хайнань и создания Хайнаньской СЭЗ.

"СЭЗ должны оставаться верными своей миссии и оптимально использовать новую стратегическую позицию. СЭЗ должны оставаться пионерами реформ и открытости", - сказал Си Цзиньпин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.