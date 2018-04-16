Главы МИД Китая и Японии провели переговоры

БАКУ /Trend/ - Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И, находящийся с официальным визитом в Японию, провел переговоры с главой МИД Японии Таро Коно.

Ван И заявил, что китайско-японские отношения в настоящий момент улучшаются, но, вместе с тем, сохраняются некоторые сложные и чувствительные факторы. Этот визит, состоявшийся по инициативе японской стороны, является ответом китайской стороны на позитивную политику Японии в отношении Китая в последнее время. Он выразил надежду, что визит станет важным шагом на пути возвращения межгосударственных отношений в правильное русло, создаст условия и станет подготовкой для дальнейшего взаимодействия стран на высоком уровне, заявил Ван И.

Ван И отметил, что в этом году исполняется 40 лет подписания Китайско-японского договора о мире и дружбе. Стороны должны продвигать устойчивое и долгосрочное развитие двусторонних отношений в правильном направлении.

Таро Коно заявил, что нынешний визит Ван И в Японию является важным показателем улучшения японо-китайских отношений, и японская сторона надеется, пользуясь случаем, продвигать постоянное развитие двусторонних отношений. Япония сердечно ждет и приветствует официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Японию и его участие во встрече лидеров Китая, Японии и Республики Корея. Япония будет решительно придерживаться положений, определенных в четырех подписанных Китаем и Японией политических документах, твердо следовать по пути развития.

"Эта политика останется неизменной", - подчеркнул японский министр.

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