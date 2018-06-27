Китайская компания Didi вышла на рынок Мельбурна

По сообщению сайта «Хуаньцюван», китайский мобильный сервис по вызову такси Didi Chuxing официально запустил услугу "Didi Kuaiche" в Мельбурне. Компания также планирует выйти на рынки других городов и районов Австралии, пишет издание «Жэньминь жибао».

С начала июня филиал компании Didi в Мельбурне начал нанимать на работу водителей, разработал строгий механизм получения разрешения для таксистов и предпринял ряд мер по обеспечению безопасности.

С учетом накопленного опыта и полученных отзывов, компания Didi сможет наилучшим образом обслуживать австралийских жителей, подчеркивает издание.

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