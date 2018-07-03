Первый разработанный в Китае противораковый препарат поступит на рынок

В «Журнале Американской медицинской ассоциации» (JAMA) были опубликованы полученные Китаем полные результаты главного клинического исследования на третьей стадии о применении «Фруквинтиниба» (Fruquintinib) в лечении метастатического колоректального рака.

Как сообщает сайт «Хуаньцюван», заявка на выход лекарственного средства на рынок получила квалификацию «проверки и оценки в приоритетном порядке» от национальной организации по контролю за лекарственными препаратами.

Можно надеяться, что препарат «Фруквинтиниб» выйдет на рынок с доступной большинству пациентов ценой. Клинические исследования доказали, что лекарственное средство может в значительной степени продлить жизнь больных метастатическим колоректальным раком, у которых возникает прогрессирование заболевания после двукратной химиотерапии. Более того, «Фруквинтиниб» во время клинических испытаний подтвердил свою эффективность в борьбе с колоректальным раком, а также оказался низкотоксичен и с хорошей переносимостью.

Средство является первым противораковым препаратом, самостоятельно созданным, исследованным и разработанным Китаем. Его главное клиническое исследование третьей стадии было выполнено под руководством доктора больницы Shanghai East Hospital Ли Цзиня и доктора больницы №81 при Народно-освободительной армии Китая Цинь Шукуя, а также при участии 28 организаций, проводящих клинические исследования препаратов по всей стране.

По имеющейся информации, заявка на выход «Фруквинтиниба» на рынок получила квалификацию «проверки и оценки в приоритетном порядке» за значимую клиническую ценность лекарства.

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