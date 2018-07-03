Пекин призвал Вашингтон прекратить давление на китайские компании

3 июля 2018 12:07 (UTC+04:00)

Китай призывает Вашингтон прекратить делать ничем не подкрепленные догадки и оказывать необоснованное давление на китайские компании в США, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.

Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (NTIA) из соображений национальной безопасности рекомендовало в понедельник Федеральной комиссии по связи отклонить заявку компании China Mobile на предоставление своих услуг внутри США.

"Мы призываем США прекратить делать ничем не подкрепленные догадки и оказывать необоснованное давление на китайские компании, предоставить справедливые условия для инвестиций китайских компаний, делать больше для укрепления взаимодоверия и сотрудничества", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя решение по China Mobile.

Он также призвал американскую сторону отказаться от мышления "холодной войны и вышедшей из моды концепции авантюрных действий".

В заявлении NTIA отмечалось, что после дискуссий с мобильным оператором China Mobile так и не удалось снять обеспокоенность американской стороны относительно "растущего риска национальной безопасности" США, исходящего от этой компании.

В этой связи национальное управление по телекоммуникациям и информации США решило рекомендовать отклонить заявку китайской стороны.

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