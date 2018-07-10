Ли Кэцян встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

10 июля 2018 16:47 (UTC+04:00)

В понедельник во второй половине дня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в германской столице встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает агентство Синьхуа.

Ли Кэцян отметил, что в настоящее время сохраняется тенденция стремительного развития китайско-германских отношений. В ходе нынешнего раунда межправительственных консультаций была разработана дорожная карта дальнейшего сотрудничества в различных областях. Стороны договорились укрепить всестороннее стратегическое сотрудничество, предпринять реальные действия для защиты мультилатерализма и свободной торговли. Ли Кэцян подчеркнул, что сегодня, в 21-м веке, возведение торговых барьеров -- это уже устаревшая модель поведения. Китайская сторона готова поддерживать контакты с Германией на высоком уровне, укреплять связь и взаимодействие во всех сферах, а также искать модели максимизации обоюдной выгоды в духе стремления к общему при сохранении различий.

Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, отметил, что в нынешней обстановке Германия и Китай, будучи торговыми державами, не хотят, чтобы свободной торговле что-либо угрожало. Он призвал все стороны стремиться к консенсусу, руководствоваться более дальновидной политикой, защищать работу много лет служившей на благо миру системы свободной торговли и совместно добиваться общего развития и процветания.

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